Hezbollah respeitará cessar-fogo com Israel caso “forças de ocupação cessem a agressão”, diz autoridade do grupo libanês

247 - O Hezbollah afirmou que respeitará o cessar-fogo com Israel, anunciado nesta quinta-feira (16), caso as agressões israelenses sejam interrompidas. A declaração foi feita pelo parlamentar Ibrahim Moussawi, integrante de destaque do grupo libanês, em entrevista à CNN.

“Enquanto as forças de ocupação israelenses cessem a agressão e não violem o cessar-fogo, nós nos comprometemos com ele. O cessar-fogo deve abranger todo o território libanês, restringir seus movimentos e servir como ponto de partida para a retirada israelense do território libanês”, afirmou Moussawi.

Segundo o parlamentar, o Irã informou previamente dirigentes do Hezbollah sobre a trégua antes do anúncio oficial. O anúncio da pausa nos combates foi feito em uma publicação de Donald Trump, que indicou que o cessar-fogo entraria em vigor às 18h desta quinta-feira (16), no horário de Brasília.

Rejeição a negociações diretas com Israel

Moussawi afirmou que o Hezbollah rejeita negociações diretas com Israel. “Deixamos bem claro que rejeitamos qualquer negociação direta entre os dois lados”, disse. O parlamentar também mencionou que o Irã condiciona o fim das hostilidades à interrupção dos ataques israelenses contra o Líbano, posição que gerou críticas do governo libanês, que acusa Teerã de interferir em sua soberania.

O governo do Líbano, por sua vez, mantém a posição de que o desarmamento do Hezbollah faz parte de sua agenda interna e realizou, na terça-feira (14), conversas de alto nível com autoridades israelenses, defendendo um cessar-fogo como pré-condição para novas negociações.