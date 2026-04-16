Negociadores de Israel e Líbano mantêm expectativa de cessar-fogo

247 - O avanço nas negociações entre Israel e Líbano reacende as expectativas de um cessar-fogo no Oriente Médio, com mediação internacional e participação indireta do Irã. O movimento diplomático também influencia o cenário econômico global, especialmente diante da possibilidade de reabertura de rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz.

Segundo a agência Reuters, autoridades israelenses e libanesas confirmaram que há esforços em andamento para alcançar uma trégua, embora ainda não haja detalhes sobre prazo ou duração do possível acordo.