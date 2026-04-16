Trump diz que Líbano e Israel concordaram com cessar-fogo de 10 dias

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (16) que líderes israelenses e libaneses concordaram em iniciar um cessar-fogo de 10 dias às 17h do horário da Costa Leste dos EUA (19h no horário de Brasília).

Trump não especificou em qual dia o cessar-fogo começaria. Um funcionário dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que a trégua teria início nesta quinta-feira.

O presidente republicano afirmou, em publicação na rede Truth Social, que teve “excelentes conversas” com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Em uma segunda publicação, disse que convidará os líderes à Casa Branca para “conversas significativas” entre os dois países.

“Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h (horário da Costa Leste dos EUA)”, escreveu, acrescentando que orientou o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, a trabalhar com os dois países para alcançar uma paz duradoura.