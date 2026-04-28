Israel intensifica ataques no sul do Líbano

247 - Novos ataques de Israel no sul do Líbano, realizados apesar de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, voltaram a elevar a tensão na região e provocaram reação do Hezbollah, que promete manter sua resistência em defesa do país e de sua população.

De acordo com informações da Al Jazeera, forças israelenses continuaram realizando bombardeios aéreos e disparos de artilharia no sul libanês. A emissora, citando sua equipe em árabe, relatou que a ofensiva militar persistiu mesmo após o acordo de trégua negociado com mediação norte-americana.

Cidades atingidas e continuidade dos bombardeios

Os ataques mais recentes atingiram as localidades de Zawtar al-Shargiya e Bint Jbeil, duas áreas já marcadas por confrontos anteriores. A continuidade das operações militares indica um agravamento da situação no terreno, com impactos diretos sobre a segurança regional.

Segundo a Al Jazeera, a intensificação das ações militares ocorre em um momento em que se esperava redução das hostilidades, após o anúncio do cessar-fogo. No entanto, os bombardeios demonstram que a trégua permanece frágil.

Hezbollah reage e promete manter resistência

Diante da escalada, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou que o movimento de resistência continuará sua atuação. Ele declarou que a organização seguirá com sua “resistência defensiva pelo Líbano e seu povo”, sinalizando a possibilidade de novos desdobramentos no conflito.

A declaração reforça o clima de instabilidade no sul do Líbano e indica que o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos enfrenta desafios para se consolidar, em meio à continuidade das ações militares e às respostas dos atores envolvidos.