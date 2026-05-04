Desaprovação de Trump bate recorde antes das eleições para o Congresso

247 - A desaprovação de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chegou a 62%, em meio a críticas sobre custo de vida, inflação e guerra no Irã, enquanto os democratas aparecem em vantagem antes das eleições de meio de mandato, previstas para novembro.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, com base em pesquisa Washington Post-ABC News/Ipsos divulgada neste domingo (3), o índice é o maior nível de rejeição já registrado neste levantamento. A sondagem também aponta que apenas 37% dos americanos aprovam a gestão Trump.

O cenário amplia a pressão sobre o Partido Republicano a poucos meses das eleições legislativas. De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados rejeitam a condução do governo em relação ao custo de vida, 72% desaprovam a gestão da inflação e 66% criticam a guerra com o Irã. O conflito é considerado um erro por 61% dos americanos consultados.

Realizado entre 24 e 28 de abril com 2.560 adultos, o levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Na disputa pela Câmara, os democratas aparecem com 49% das intenções de voto, contra 44% dos republicanos. O resultado representa avanço de dois pontos percentuais para os democratas em relação a fevereiro.

A pesquisa também indica que eleitores democratas estão mais motivados a votar, fator que pode pesar no desempenho eleitoral do partido governista nas eleições de novembro.