Donald Trump anuncia operação no Estreito de Ormuz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (3) que irá lançar uma operação para liberar o caminho de navios internacionais presos no Estreito de Ormuz.

Trump disse que decidiu lançar a operação "Projeto Liberdade" após pedidos de "países de todo o mundo". "Iremos orientar seus navios para que saiam com segurança dessas águas restritas, permitindo que possam retomar livremente suas atividades", disse Trump em postagem na rede social Truth Social.

Ele também ameaçou reagir "com firmeza" e disse que a operação começará na segunda-feira (4). "Esse processo, denominado Projeto Liberdade, começará na manhã de segunda-feira, no horário do Oriente Médio", disse Trump. "Se, de alguma forma, esse processo humanitário for interferido, essa interferência terá, infelizmente, de ser tratada com firmeza", acrescentou.

A escalada em torno do Irã levou ao bloqueio efetivo do Estreito de Ormuz, uma rota fundamental para o fornecimento de petróleo e gás natural liquefeito do Golfo Pérsico aos mercados globais, e também afetou as exportações e a produção de petróleo.

Devido ao bloqueio, a maior parte dos países ao redor do mundo está enfrentando aumento nos preços de combustíveis e produtos industriais.

Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar alvos no Irã em 28 de fevereiro, causando a morte de mais de 3.000 pessoas. Washington e Teerã declararam um cessar-fogo em 8 de abril. As negociações subsequentes em Islamabad terminaram sem acordo, sem relatos de retomada das hostilidades. No entanto, os Estados Unidos iniciaram um bloqueio aos portos iranianos. Mediadores tentam organizar uma nova rodada de negociações.