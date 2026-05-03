Trump rejeita proposta do Irã para encerrar guerra e diz que plano é “inaceitável”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (3) que analisou a nova proposta do Irã para resolver o conflito entre os dois países e a considerou inaceitável.

“Não é aceitável para mim. Eu estudei, analisei tudo — não é aceitável”, afirmou Trump ao canal Kan.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou no sábado (2) que o país apresentou um plano para encerrar permanentemente a guerra. A Agência Tasnim informou que a proposta do Irã é focada em encerrar a guerra e tem 14 pontos.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, causando danos e vítimas civis. Em 7 de abril, Washington e Teerã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas. As negociações subsequentes em Islamabad terminaram sem conclusão, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu em 21 de abril a cessação das hostilidades.