Irã cobra mudança dos EUA para avançar em acordo

247 - O embaixador do Irã no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, afirmou que qualquer avanço nas negociações entre Teerã e Washington depende de uma mudança no comportamento do governo dos Estados Unidos. A declaração reforça o impasse diplomático entre os dois países, em meio a tratativas conduzidas com intermediação paquistanesa.

As informações foram baseadas em entrevista do diplomata à agência estatal iraniana Irna. Segundo Amiri Moghadam, o Irã mantém disposição para negociar, mas atribui aos Estados Unidos a responsabilidade por criar as condições necessárias para que as conversas avancem.

Pressão por mudança de postura

O embaixador afirmou que Teerã “continua determinado a seguir o caminho da diplomacia”, mas ressaltou que o resultado das negociações depende da conduta americana. Para ele, Washington precisa rever sua postura caso queira destravar as tratativas.

“Se eles buscam um avanço nas negociações, precisam mudar seu comportamento", afirmou Amiri Moghadam.

A declaração ocorre em um momento de tensão nas relações entre os dois países. O diplomata iraniano buscou apresentar o governo de Teerã como disposto ao diálogo, enquanto criticou o que classificou como instabilidade por parte dos Estados Unidos.

Críticas aos Estados Unidos

Na entrevista à Irna, Amiri Moghadam afirmou que a comunidade internacional consegue perceber a “abordagem lógica e clara” do Irã nas negociações. Em contraste, acusou os Estados Unidos de adotarem um “comportamento instável”.

A fala mantém o tom usado por autoridades iranianas em declarações recentes sobre as tratativas. O governo iraniano tem reiterado que não se afastou da via diplomática, mas afirma que não aceitará negociações conduzidas sob pressão ou imposição.

Segundo o embaixador, a chave para qualquer resultado concreto está na atitude americana. “Tudo depende dos americanos”, disse ele.

Plano iraniano foi entregue por intermediários

Amiri Moghadam também afirmou que um novo plano de negociação elaborado pelo Irã foi encaminhado aos negociadores americanos nos últimos dias. A entrega, segundo ele, ocorreu por meio de intermediários.

O diplomata não detalhou o conteúdo da proposta, mas indicou que o envio do plano demonstra a continuidade dos esforços diplomáticos por parte de Teerã. A informação reforça que os canais indiretos de comunicação entre os dois países seguem ativos.

Mediação do Paquistão

O embaixador iraniano também destacou que o papel do Paquistão como mediador permanece em vigor. De acordo com ele, Teerã não tomou nenhuma decisão que altere a posição do país asiático nas conversas.

“O Paquistão continua sendo o mediador e o Irã não tomou nenhuma decisão que indique uma mudança de posição do mediador”, afirmou Amiri Moghadam à Irna, em Islamabad.

A mediação paquistanesa aparece como elemento central nas tentativas de aproximar Irã e Estados Unidos. Embora as negociações sigam sem avanço anunciado, as declarações do embaixador indicam que Teerã ainda considera o canal diplomático ativo e atribui a Washington a próxima movimentação para destravar o processo.