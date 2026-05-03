Irã reage após Trump dizer que EUA atuam "como piratas" no bloqueio naval ao país persa

247 - O governo do Irã reagiu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre operações contra embarcações iranianas. As críticas ocorrem após Trump comentar a apreensão de um navio de carga iraniano no Golfo de Omã, em abril. Na ocasião, o presidente afirmou: "Caímos em cima e nos apoderamos do navio. Somos como piratas. É um negócio muito lucrativo". As informações são da RT Brasil.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, comentou a declaração do mandatário estadunidense em uma publicação na rede X. De acordo com o diplomata, as falas de Trump configuram uma admissão explícita sobre a natureza das ações conduzidas por Washington.

Baqaei afirmou que "o presidente dos EUA classificou abertamente a apreensão ilegal de navios iranianos como 'pirataria', vangloriando-se descaradamente de que 'agimos como piratas'".

Ainda segundo o porta-voz, a declaração não foi um equívoco. "Não se tratou de um lapso. Foi uma admissão direta e contundente do caráter delituoso de suas ações contra a navegação marítima internacional", disse.

Posição do Irã

O governo iraniano solicitou que a comunidade internacional, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e o secretário-geral da entidade rejeitem qualquer tentativa de legitimar o que considera violações do direito internacional.

Autoridades iranianas também condenaram a operação conduzida por forças estadunidenses nas proximidades de suas águas territoriais. Em comunicado, a chancelaria do país classificou a apreensão da embarcação e a detenção da tripulação e de seus familiares como um ato "criminal e ilegal" e um "ato de pirataria", em desacordo com o direito internacional, a Carta da ONU e um acordo de cessar-fogo.