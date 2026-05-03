Trump ameaça retomar ataques contra o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington pode retomar ataques contra o Irã caso Teerã “se comporte mal”, em meio a uma tentativa iraniana de destravar a crise no Estreito de Ormuz, encerrar bloqueios e adiar as negociações sobre o programa nuclear para uma etapa posterior.

Segundo a Reuters, Trump disse no sábado (2) que havia sido informado sobre o conceito de um possível acordo com o Irã, mas que ainda aguardava a redação exata da proposta. A declaração ocorre após um alto funcionário iraniano afirmar que Teerã apresentou um plano para abrir a navegação no Estreito de Ormuz e pôr fim ao bloqueio americano, deixando a discussão nuclear para outro momento.

A proposta iraniana, de acordo com a fonte ouvida pela Reuters sob condição de anonimato, busca criar condições para um entendimento mais amplo. O plano prevê que a guerra terminaria com garantias de que Estados Unidos e Israel não voltariam a atacar o Irã. Em troca, Teerã abriria o estreito, enquanto Washington suspenderia o bloqueio contra navios destinados a portos iranianos.

Antes de embarcar em um voo para Miami, em West Palm Beach, na Flórida, Trump foi questionado sobre a iniciativa iraniana. “Eles me falaram sobre o conceito do acordo. Agora vão me dar a redação exata”, declarou o presidente dos Estados Unidos.

Apesar da abertura para analisar o texto, Trump demonstrou resistência à proposta. Em sua rede social, afirmou que não conseguia imaginar que os termos fossem aceitáveis e disse que o Irã não havia pagado um preço suficientemente alto pelo que havia feito.

Ao ser perguntado se os Estados Unidos poderiam retomar os ataques contra o Irã, Trump respondeu: “Não quero dizer isso. Quer dizer, não posso dizer isso a um repórter. Se eles se comportarem mal, se fizerem algo ruim, veremos. Mas é uma possibilidade que possa acontecer.”