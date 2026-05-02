Ativista escala e acampa em ponte para protestar contra Trump, guerra no Irã e avanço da IA

247 - O ativista anti-guerra e crítico do avanço da inteligência artificial Guido Reichstadter escalou a ponte Memorial Frederick Douglass, em Washington, em um protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a guerra no Irã e contra o desenvolvimento de ferramentas de IA.

As informações foram publicadas pelo g1. Segundo a publicação, o ato levou as autoridades a fecharem todas as faixas da ponte na capital norte-americana.

Reichstadter subiu ao topo de um dos arcos da estrutura e passou a divulgar mensagens em sua conta no X. Em uma das publicações, ele escreveu: “Acabem com as guerras. Derrubem o regime Trump. Parem a IA. A não cooperação revolucionária e não violenta com o mal é nosso direito, poder e responsabilidade.”

O manifestante afirmou que o protesto tinha como objetivo chamar a atenção da população dos Estados Unidos para a guerra no Irã e para os riscos que, segundo ele, estariam associados ao avanço da inteligência artificial geral e da superinteligência de máquinas.

Em outra mensagem publicada na rede social, Reichstadter explicou sua posição. “Olá, meu nome é Guido Reichstadter e atualmente estou ocupando o topo da ponte memorial Frederick Douglass, em Washington, DC. Estou convocando o povo dos Estados Unidos a pôr fim imediato à guerra ilegal do regime Trump contra o Irã e a remover o regime do poder por meio de ação direta em massa, não violenta, e da não cooperação", escreveu.Críticas à guerra e à inteligência artificial.

Além da pauta anti-guerra, o ativista também usou o ato para alertar sobre o que considera uma ameaça global relacionada ao desenvolvimento da inteligência artificial. Para ele, governos deveriam agir imediatamente para impedir avanços em sistemas capazes de superar a inteligência humana."Também quero alertar com urgência o povo dos EUA e do mundo sobre o perigo iminente de ultrapassarmos um ponto de não retorno rumo ao desenvolvimento da inteligência artificial, que representa o risco de danos catastróficos à humanidade, incluindo a extinção humana", continuou.

Reichstadter também pediu uma resposta internacional contra esse tipo de tecnologia. "Peço aos governos do mundo que tomem medidas imediatas para acabar com esse perigo, proibindo permanentemente o desenvolvimento de inteligência artificial geral e de superinteligência de máquinas. Também conclamo os povos do mundo a exercer toda a influência possível, por meio de ações não violentas, para obrigar seus governos a encerrar esse perigo com a máxima urgência”, completou o manifestante.