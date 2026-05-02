Trump reitera intenção de “tomar o controle” de Cuba e anuncia novas sanções

247 - O presidente dos Estados Unidos reafirmou seu objetivo de “tomar o controle” de Cuba, numa escalada retórica e prática que envolve desde movimentações militares no Caribe até um novo pacote de sanções econômicas. A declaração foi feita durante encontro com aliados políticos e empresários no Fórum Club da Flórida, espaço habitual de debates públicos.

Segundo Trump, após a conclusão das operações militares americanas no Irã, o porta-aviões USS Abraham Lincoln — considerado o maior do mundo — será deslocado para o Caribe como parte de uma operação naval. “Quando os porta-aviões voltarem do Irã, tomaremos o controle de Cuba quase de imediatamente”, afirmou o mandatário, acrescentando que a estratégia busca pressionar a ilha até a “rendição” e que os cidadãos cubanos, segundo ele, agradeceriam pela ação.

Paralelamente ao anúncio, a Casa Branca publicou novas sanções direcionadas a pessoas e entidades ligadas aos aparelhos de segurança do Estado cubano. As medidas incluem bloqueio de ativos e restrições financeiras, justificadas pelo secretário de Estado, Marco Rubio, sob o argumento de que Cuba atua como “país patrocinador do terrorismo” e mantém vínculos com serviços de inteligência de nações adversárias a Washington.

A chancelaria cubana reagiu em nota publicada na rede social X (antigo Twitter): “Cuba não representa ameaça alguma para os Estados Unidos”. O governo da ilha classificou as novas sanções como “repudiáveis e ridículas”.