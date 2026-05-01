Díaz-Canel destaca resistência criativa de trabalhadores cubanos diante do bloqueio dos EUA

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacou a resistência criativa dos trabalhadores cubanos diante dos impactos do bloqueio dos Estados Unidos, ao analisar os desafios econômicos enfrentados pelo país e reforçar o papel estratégico do trabalho na sustentação da economia nacional. A avaliação ocorreu em meio às comemorações do Dia Internacional do Trabalhador, que mobilizam diferentes setores da sociedade na ilha.

De acordo com informações divulgadas pela Telesur, o encontro reuniu 80 trabalhadores de setores estratégicos e 25 líderes sindicais na última quarta-feira (29), sob a liderança de Díaz-Canel, que também é Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba. A reunião teve como foco o papel do movimento operário no atual cenário econômico marcado pelo endurecimento das sanções dos Estados Unidos.

Durante o encontro, o chefe de Estado classificou o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto por Washington há mais de seis décadas como um “cerco extremo”. Ele ressaltou que, apesar das dificuldades, o país mantém sua capacidade de reação e não permanece inerte diante das adversidades.

Segundo Díaz-Canel, o esforço cotidiano dos trabalhadores representa uma expressão concreta de compromisso, patriotismo e dedicação. Ele também afirmou que as premiações concedidas durante a cerimônia simbolizam valores essenciais, como a dignidade do trabalho e a perseverança diante das dificuldades.

O presidente destacou ainda o conceito de “resiliência criativa”, apontando a capacidade do país de desenvolver soluções próprias diante de crises, como ocorreu durante a pandemia de COVID-19 e em meio às limitações materiais provocadas pelas sanções externas. A estratégia, segundo ele, prioriza o uso do talento nacional e dos recursos disponíveis internamente.

Participação popular e protagonismo dos trabalhadores

No contexto do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social para 2026, Díaz-Canel enfatizou a importância da participação popular e da gestão coletiva dos recursos. Ele defendeu que a propriedade social exige envolvimento direto dos trabalhadores nos processos decisórios, reforçando o protagonismo da classe trabalhadora na condução do país.

O presidente também associou o fortalecimento da Revolução à transformação das comunidades, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis. Nesse sentido, incentivou o movimento operário a direcionar suas ações para os bairros, ampliando o impacto social das iniciativas.

Representantes dos setores de saúde, ciência, cultura e novos atores econômicos participaram do encontro e reafirmaram o compromisso com a defesa do país por meio do trabalho diário. Segundo os depoimentos, a resposta às pressões externas passa pela eficiência e pela organização nos ambientes de trabalho.

Impacto de novas medidas dos EUA

O encontro também abordou o agravamento recente das sanções. Em 29 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que impõe tarifas a produtos de países que fornecem petróleo a Cuba. A medida contribuiu para o aumento da escassez de combustível na ilha.

Ao final da jornada, foi realizada a cerimônia de entrega do título honorário de Herói do Trabalho da República de Cuba a 18 cidadãos. Também foram concedidas condecorações como a Ordem de Lázaro Peña e a Medalha Jesús Menéndez a trabalhadores e coletivos com trajetórias destacadas.

As distinções, segundo o governo cubano, representam o reconhecimento estatal àqueles que contribuem diretamente para a continuidade do modelo socialista e para a defesa da soberania nacional em meio às pressões externas.