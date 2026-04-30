Cuba diz ser absurda acusação de que representa ameaça aos EUA

247 - O governo de Cuba reagiu a declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos que classificam o país como uma ameaça. Em publicação nas redes sociais, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, contestou a afirmação e destacou as condições econômicas enfrentadas pela ilha.

A declaração foi feita em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter), onde o ministro das Relações Exteriores expressou sua crítica à posição norte-americana. Segundo ele, a avaliação ignora a realidade econômica e geopolítica de Cuba.

Bruno Rodríguez afirmou: "É absurdo que o Departamento de Estado alegue que #Cuba, um país em desenvolvimento, relativamente pequeno e submetido a uma guerra econômica brutal, possa significar uma ameaça para a maior potência militar, tecnológica e econômica do mundo."

Na mesma publicação, o chanceler reforçou que a comparação entre os dois países evidencia uma disparidade significativa em termos de poder militar, tecnológico e econômico. A fala enfatiza o argumento de que Cuba, diante dessas diferenças, não poderia ser considerada uma ameaça real aos Estados Unidos.

A manifestação ocorre em um contexto de tensões entre os dois países, marcado por divergências políticas e sanções econômicas. A referência à "guerra econômica brutal" aponta para o impacto das restrições impostas ao país caribenho ao longo das últimas décadas.

A declaração do chanceler cubano integra o debate diplomático entre Havana e Washington, evidenciando a continuidade de posicionamentos críticos por parte do governo cubano em relação à política externa dos Estados Unidos.