China manifesta apoio a declaração de Brasil, México e Espanha e cobra fim do bloqueio imposto pelos EUA a Cuba

247 - A China voltou a defender, nesta terça-feira (21), o fim do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba e manifestou apoio à declaração conjunta de Brasil, México e Espanha sobre a situação no país caribenho. As informações foram divulgadas a partir de pronunciamento do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, em Pequim, de acordo com o Brasil de Fato.

Segundo o posicionamento apresentado, Pequim acompanha a preocupação expressa pelos três países, que em 18 de abril destacaram o agravamento das condições de vida em Cuba e a necessidade de medidas urgentes para mitigar os impactos da crise sobre a população.

Ao comentar o tema, Guo Jiakun afirmou que há crescente oposição internacional às sanções impostas por Washington. "O governo dos EUA precisa ouvir essa voz justa e encerrar imediatamente o bloqueio, as sanções e qualquer forma de coerção e pressão contra Cuba", declarou.

A chancelaria chinesa também reiterou o apoio à soberania do país caribenho. "A China está pronta para trabalhar com todas as partes para apoiar firmemente Cuba na salvaguarda de sua soberania e segurança nacionais e na oposição à interferência externa", afirmou o porta-voz.

A nova manifestação ocorre em um contexto de intensificação das críticas internacionais à política de sanções dos Estados Unidos, frequentemente apontada por autoridades cubanas como um dos fatores centrais da crise econômica, marcada por dificuldades de abastecimento e problemas energéticos.

Cooperação com Cuba inclui energia e ajuda emergencial

Nos últimos meses, a China ampliou o envio de assistência a Cuba diante do agravamento da situação interna. Em janeiro, Pequim anunciou um pacote de ajuda emergencial de US$ 80 milhões, voltado principalmente à recuperação do sistema elétrico, além da doação de 60 mil toneladas de arroz para reforçar o abastecimento.

Na área de energia, a cooperação inclui o envio de equipamentos fotovoltaicos e kits solares destinados a hospitais, policlínicas e comunidades afetadas por cortes de energia. A iniciativa busca reduzir os impactos imediatos dos apagões e ampliar a capacidade de geração elétrica.

Com financiamento e tecnologia chineses, Cuba também incorporou mais de 1.000 megawatts de energia solar no último ano e conectou 49 novos parques solares à rede nacional, em um esforço para diminuir a dependência de combustíveis importados.