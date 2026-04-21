Cuba mobiliza assinaturas em defesa da paz e da revolução

247 - Cuba mobiliza assinaturas pela paz e em defesa da revolução em uma iniciativa lançada pelo presidente Miguel Díaz-Canel que busca ampliar a visibilidade internacional do país e reforçar a defesa de sua soberania diante de pressões externas. O movimento “Minha Assinatura pela Pátria” reúne cidadãos em todo o território cubano, que expressam apoio à paz e à continuidade do processo revolucionário.

De acordo com o jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, a campanha foi inaugurada no dia 19 de abril, em Playa Girón, com a assinatura do próprio Díaz-Canel, que também é Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido. A ação responde a um chamado feito pelo presidente durante as comemorações do 65º aniversário da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana.

A iniciativa busca dar projeção internacional à realidade do país caribenho e à Declaração do Governo Revolucionário, além de fortalecer o posicionamento de Cuba contra ameaças externas e em favor da paz. O movimento também pretende envolver organizações dentro e fora da ilha para ampliar a divulgação da visão cubana sobre sua trajetória política e social.

Em diversas cidades, praças e parques se tornaram pontos de mobilização popular. Milhões de cubanos são convocados a participar da campanha, assinando em apoio à soberania nacional e ao direito do país de construir seu próprio caminho histórico, mesmo diante do que o governo cubano classifica como perseguição imperial.

A mobilização ocorre em meio a críticas às políticas da administração dos Estados Unidos, com

ameaças recorrentes. Ainda assim, a população é incentivada a demonstrar unidade e resistência, reafirmando que não cederá a pressões externas.

A Declaração do Governo Revolucionário resgata o simbolismo de Playa Girón, local da vitória cubana contra a invasão de 1961, ao afirmar: “Somos uma nação com uma grande história e convicções a defender; de homens e mulheres pacíficos e solidários; um povo que, todos os dias com seu trabalho, realiza uma reivindicação de Cuba; e que, como nas areias da Praia Girón, há 65 anos, sob o grito de Pátria ou Morte!, obterá a vitória em defesa da soberania e do socialismo.”

Com a continuidade das atividades previstas nos próximos dias, a campanha busca consolidar um amplo movimento popular que reafirme o compromisso de Cuba com a paz, a autodeterminação e a preservação de seu projeto social.