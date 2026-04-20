Cuba confirma reunião com delegação dos Estados Unidos

247 - Uma reunião recente entre delegações de Cuba e dos Estados Unidos foi confirmada por autoridades cubanas, em um contexto marcado por tensões relacionadas ao bloqueio energético imposto à ilha. O encontro, realizado com discrição, abordou temas sensíveis e estratégicos, sem a definição de prazos ou imposição de condições entre as partes.

De acordo com informações divulgadas pela agência Prensa Latina, o vice-diretor geral de Estados Unidos do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío García del Toro, confirmou o encontro e destacou o caráter reservado das negociações. Segundo ele, participaram da reunião secretários-adjuntos do Departamento de Estado norte-americano e representantes cubanos no nível de vice-ministro.

García del Toro ressaltou que o diálogo ocorreu em um ambiente de respeito e profissionalismo, contrariando relatos divulgados por parte da imprensa dos Estados Unidos. “Toda a conversa foi respeitosa e profissional”, afirmou o diplomata, ao negar a existência de pressões ou exigências coercitivas durante o encontro.

Um dos principais pontos abordados pela delegação cubana foi a questão do bloqueio energético. Segundo o representante, a eliminação dessas restrições figura entre as prioridades de Havana. “Eliminar o bloqueio energético contra o país era uma das principais prioridades da nossa delegação”, declarou.

O diplomata também criticou as medidas adotadas por Washington, classificando-as como prejudiciais à população cubana e ao comércio internacional. “Este ato de coerção econômica é uma punição injustificada para toda a população cubana. É também uma chantagem em escala global contra Estados soberanos que têm todo o direito de exportar combustível para Cuba, de acordo com as regras que regem o livre comércio”, acrescentou.

As negociações ocorrem em meio ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba há mais de seis décadas. Nos últimos anos, esse cenário foi agravado por restrições adicionais, incluindo limitações ao fornecimento de petróleo, o que tem impactado diretamente o acesso do país a combustíveis.

Apesar das dificuldades, o encontro sinaliza a continuidade de canais diplomáticos entre os dois países, ainda que em um ambiente de cautela.