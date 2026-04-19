“Parem com esse maldito bloqueio a Cuba”, diz Lula ao cobrar fim de sanções dos EUA

247 - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender o fim do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba, afirmando que a política tem provocado sofrimento direto à população da ilha. A declaração foi feita neste sábado (19), em Madrid, de acordo com a agência Tass.

Em tom crítico, Lula fez um apelo contundente contra a manutenção das sanções. “Parem com esse maldito bloqueio a Cuba e deixem os cubanos terem suas próprias vidas. Não podemos ficar em silêncio diante do que está acontecendo”, declarou.

O presidente brasileiro também defendeu que os Estados Unidos reconheçam o direito de Cuba à autodeterminação. Segundo ele, cabe ao povo cubano decidir seus próprios rumos políticos e econômicos, sem interferências externas.

Durante o discurso, Lula ainda chamou atenção para a crise humanitária no Haiti, destacando a situação de insegurança alimentar enfrentada pela população. “O povo haitiano está passando fome”, afirmou. Em seguida, questionou a falta de mobilização internacional: “Mas eles também merecem respeito. Por que ninguém está falando sobre isso?”

A posição brasileira reforça iniciativas diplomáticas recentes. Brasil, México e Espanha já haviam divulgado uma declaração conjunta defendendo o fim do bloqueio a Cuba, ampliando a pressão internacional por mudanças na política em relação ao país caribenho.