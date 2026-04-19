Lula critica guerras e afirma que Iraque, Líbia, Gaza e Irã foram alvo de “mentiras”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (18) que o mundo enfrenta o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Durante discurso na 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, ele criticou intervenções militares em diferentes regiões e classificou algumas delas como baseadas em “mentiras”. As informações foram publicadas originalmente pelo site RT Brasil.

Ao abordar o cenário internacional, Lula destacou a escalada de guerras em várias partes do mundo. “Hoje nós temos uma quantidade de conflitos armados que é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos muitas guerras”, declarou.

O presidente citou a invasão do Iraque como exemplo de ação baseada em justificativas que, segundo ele, não se confirmaram. “A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha e nunca encontraram?”, questionou.

Na sequência, Lula mencionou a intervenção na Líbia. “A invasão da França e da Inglaterra na Líbia foi outra mentira. Que mal causava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade?”, afirmou.

Ao tratar da situação no Oriente Médio, o presidente também criticou as ações militares na Faixa de Gaza. “A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande”, disse.

Lula ainda levantou questionamentos sobre outros conflitos recentes. “E agora, o bombardeio de Israel ao Líbano? Com que pretexto? E agora mais, a invasão dos Estados Unidos ao Irã. A que pretexto?”, concluiu.