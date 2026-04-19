Saiba o que é a Hannover Messe e por que a presença de Lula reforça o papel do Brasil na nova indústria global

247 – A Hannover Messe, realizada anualmente na cidade de Hanôver, na Alemanha, é considerada a maior e mais importante feira industrial do mundo. O evento, que vai de 20 a 24 de abril, reúne líderes políticos, executivos, investidores e especialistas para discutir o futuro da indústria global, com foco em inovação tecnológica, digitalização, sustentabilidade e novos modelos produtivos.

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na edição deste ano, após agenda política bem-sucedida na Espanha, reforça a estratégia do Brasil de se reposicionar como protagonista na economia global e impulsionar sua política de reindustrialização.

O que é a Hannover Messe

Criada em 1947, no pós-guerra, a Hannover Messe se consolidou como o principal palco internacional para apresentação de tecnologias industriais e tendências que moldam a economia mundial. O evento reúne milhares de expositores de diversos países e atrai centenas de milhares de visitantes, incluindo representantes de governos e das maiores empresas do planeta.

Entre os principais temas abordados estão a chamada Indústria 4.0, inteligência artificial, automação, transição energética, hidrogênio verde, digitalização de processos produtivos e cadeias globais de suprimento. Trata-se, portanto, de um espaço estratégico onde se definem caminhos para o desenvolvimento industrial nas próximas décadas.

Por que a feira é tão importante

A relevância da Hannover Messe vai além da exposição tecnológica. O evento funciona como um grande fórum de decisões econômicas e políticas, onde são firmadas parcerias, anunciados investimentos e debatidas políticas industriais.

Para países e empresas, participar da feira significa estar inserido no centro das transformações produtivas globais. É também uma oportunidade de acessar mercados, estabelecer cooperação internacional e acompanhar as mudanças tecnológicas que redefinem competitividade e soberania econômica.

Além disso, a feira se tornou um espaço-chave para discutir a transição energética e os desafios climáticos, temas cada vez mais centrais para governos e corporações.

A importância da presença brasileira

A presença do presidente Lula na abertura da Hannover Messe tem forte significado político e econômico. O gesto sinaliza ao mundo que o Brasil busca retomar um papel ativo na indústria global, após anos de desindustrialização e perda de competitividade.

Ao participar do evento e manter encontros com autoridades e empresários alemães, Lula reforça a estratégia de atrair investimentos, ampliar parcerias tecnológicas e integrar o Brasil às cadeias globais de valor, especialmente em setores de alto valor agregado.

A agenda também dialoga com iniciativas como a Nova Indústria Brasil, que busca modernizar o parque produtivo nacional, estimular inovação e promover uma transição ecológica na economia brasileira.

Relação com a Alemanha e oportunidades

A Alemanha é uma das maiores potências industriais do mundo e um parceiro estratégico do Brasil. A aproximação entre os dois países no contexto da Hannover Messe abre espaço para cooperação em áreas como energia limpa, mobilidade sustentável, digitalização industrial e formação de mão de obra qualificada.

O jantar empresarial previsto na agenda de Lula, com a presença do chanceler alemão e executivos dos dois países, reforça esse movimento e cria um ambiente propício para novos negócios e investimentos.

Brasil na disputa pela nova indústria global

Ao marcar presença em um evento dessa magnitude, o Brasil envia uma mensagem clara: pretende voltar a ser um ator relevante na indústria mundial. Em um cenário de disputa tecnológica e reorganização das cadeias produtivas, estar na Hannover Messe significa participar diretamente da construção do futuro econômico global.

Mais do que simbólica, a participação brasileira pode abrir caminhos concretos para inovação, crescimento e geração de empregos, alinhando o país às principais tendências da economia do século XXI.