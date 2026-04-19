Após agenda na Espanha, Lula cumpre programação intensa na Alemanha com foco industrial e diplomático

247 – Após o sucesso de sua participação na Mobilização Progressista em Barcelona, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia uma agenda intensa na Alemanha neste domingo, com compromissos estratégicos voltados à diplomacia, à indústria e ao fortalecimento das relações bilaterais. A programação oficial inclui reuniões com lideranças políticas e empresariais, além da participação na abertura da Feira Industrial de Hanôver, uma das mais importantes do mundo no setor.

O primeiro compromisso oficial ocorre às 14h30, quando Lula participa de uma audiência com Martin Schulz, presidente da Fundação Friedrich Ebert, uma das mais influentes instituições políticas da Alemanha, historicamente ligada à social-democracia europeia. O encontro será realizado no local de hospedagem da comitiva brasileira e deve abordar temas como democracia, multilateralismo e cooperação internacional.

Na sequência, às 15h45, o presidente participa de uma recepção oficial nos jardins do Palácio de Herrenhausen, tradicional espaço de eventos diplomáticos em Hanôver. Logo depois, às 16h00, Lula participa de uma reunião restrita no salão “Dachterasse”, seguida, às 16h20, de uma reunião ampliada no mesmo local, ampliando o diálogo com autoridades e representantes institucionais.

Indústria e cooperação econômica no centro da agenda

O ponto alto da agenda ocorre às 18h00, com a participação do presidente na cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hanôver, realizada no endereço Theodor-Heuss-Platz 1-3. Considerado um dos maiores eventos industriais do planeta, o encontro reúne empresas, investidores e lideranças globais para discutir inovação, tecnologia e o futuro da indústria.

A presença de Lula reforça a estratégia do Brasil de se reposicionar como protagonista no cenário industrial internacional, em sintonia com políticas de reindustrialização e desenvolvimento produtivo.

Jantar com empresários e reforço de parcerias

Encerrando a agenda do dia, às 19h45, o presidente participa de um jantar empresarial oferecido pelo chanceler federal da Alemanha. O encontro contará com a presença de executivos brasileiros e alemães e deve servir como espaço para aprofundar parcerias, atrair investimentos e ampliar a cooperação econômica entre os dois países.

A agenda de Lula na Alemanha ocorre em um momento de intensificação das relações internacionais do Brasil, com foco no multilateralismo, na integração econômica e na construção de alianças estratégicas com países europeus.