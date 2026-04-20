Cuba lança campanha “Minha assinatura pela pátria”

247 - Cuba lançou a campanha “Minha assinatura pela pátria”, iniciativa que pretende reforçar o apoio à Revolução Cubana e reafirmar o compromisso do país com a paz. A mobilização foi iniciada com a assinatura do presidente Miguel Díaz-Canel, durante um evento simbólico realizado em Playa Girón, na província de Matanzas.

De acordo com informações divulgadas pela Telesur, a ação ocorre no contexto das celebrações pelo 65º aniversário da vitória cubana contra a invasão mercenária apoiada pelos Estados Unidos em abril de 1961.

A cerimônia em Playa Girón marcou o ponto de partida da coleta de assinaturas em todo o território nacional. Em publicação nas redes sociais, Díaz-Canel destacou o significado do momento histórico e político da iniciativa. “Hoje, lá (em Girón), depositamos flores brancas, reverenciando seu heroísmo, e assinamos a declaração inequívoca de que a Revolução Cubana jamais negociará seus princípios”, afirmou o chefe de Estado.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, a campanha também responde a um chamado feito pelo presidente para ampliar a divulgação internacional da realidade cubana. A iniciativa busca mobilizar organizações dentro e fora da ilha para que “a verdade sobre Cuba seja conhecida em todos os cantos do planeta”, conforme comunicado oficial.

O governo cubano destacou ainda que a campanha expressa o compromisso do país com a paz, ao mesmo tempo em que reafirma a defesa da soberania nacional. O texto oficial ressalta que a ação evidencia a posição do povo cubano, marcada pela “firmeza e a vontade de defender a soberania”.

Durante o evento, Roberto Morales Ojeda, integrante do Bureau Político e secretário de Organização do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, convocou a população a participar da mobilização. Ele afirmou que a campanha “é uma proposta da sociedade civil que representa nossa reivindicação de viver em paz”.

A iniciativa também é uma forma de homenagem aos combatentes que participaram da defesa de Playa Girón, considerada um marco histórico da resistência cubana.