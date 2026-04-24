Rússia promete ajudar Cuba a resistir à "chantagem e ameaças" dos EUA

247 - A Rússia declarou nesta sexta-feira (24) que manterá apoio a Cuba diante do que classificou como pressões externas dos Estados Unidos. A posição foi apresentada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova. As informações são da agência Reuters.

Segundo o governo russo, Moscou seguirá prestando assistência humanitária à ilha caribenha e rejeita o que descreve como tentativas de interferência externa. A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Havana. "Contra o pano de fundo da escalada direcionada e maliciosa contra Cuba, reafirmamos nossa solidariedade com o governo cubano e o povo cubano", afirmou Zakharova.

A diplomata também criticou a atuação dos Estados Unidos na política externa. "Rejeitamos chantagem e ameaças na política externa, o que também se aplica à atual pressão agressiva demonstrativa de Washington sobre Havana, com o objetivo de interferência grosseira nos assuntos internos de Cuba para desmantelar a estabilidade cubana."

Relação histórica

Zakharova destacou que a relação entre Rússia e Cuba remonta à Revolução Cubana de 1959, quando o país caribenho se tornou aliado de Moscou, vínculo que se manteve até o fim da União Soviética, em 1991.

"A Rússia e Cuba têm uma relação histórica próxima. Sempre estivemos ao lado de Cuba em sua luta pela independência, em seu direito de viver de acordo com suas próprias regras, se desenvolver em seu próprio caminho e defender seus próprios interesses", disse.

A porta-voz também afirmou que o apoio continuará no atual cenário internacional. "Continuaremos a fornecer assistência humanitária a Cuba durante este difícil período de confronto artificialmente alimentado."

O posicionamento russo ocorre após ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou esperar "tomar Cuba", ao mesmo tempo em que Washington impõe um bloqueio criminoso à ilha. No fim de março, o petroleiro Anatoly Kolodkin, com bandeira russa, entregou cerca de 700 mil barris de petróleo bruto do tipo Urals na Baía de Matanzas, em Cuba.