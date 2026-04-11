Rússia reafirma apoio total a Cuba em meio à crise energética

247 - O envio recente de combustível pela Rússia a Cuba e a reafirmação da parceria estratégica entre os dois países marcaram um encontro de alto nível em Havana, onde autoridades destacaram a importância da cooperação bilateral diante de um cenário econômico desafiador enfrentado pela ilha caribenha. O gesto de apoio foi apontado como essencial para aliviar dificuldades energéticas e fortalecer os laços políticos e diplomáticos entre as nações.

As informações foram divulgadas pelo jornal cubano Granma, que relatou os detalhes da reunião entre o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Ryabkov, realizada no Palácio da Revolução.

Durante o encontro, Díaz-Canel ressaltou a relevância do envio de combustível russo, classificando a iniciativa como um marco simbólico e prático. “Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão, em nome do Partido, do Governo e do povo cubano, pelo carregamento de combustível que nos enviaram há alguns dias”, afirmou o presidente. Segundo ele, trata-se de “um evento de enorme significado e grande simbolismo”, pois demonstra que “Cuba não está sozinha”.

O chefe de Estado cubano enfatizou ainda que a ajuda ocorre em um momento particularmente difícil. “É o primeiro e único combustível que recebemos em quatro meses, e isso significa muito para nós”, declarou. Ele também destacou que o apoio russo reflete a resistência de países aliados frente a pressões externas: “Em meio a uma situação complexa, países como a Federação Russa apoiam Cuba, demonstrando a coragem de países como a Federação Russa de não se deixarem subjugar por políticas imperialistas”.

Díaz-Canel aproveitou a ocasião para reforçar a legitimidade das relações comerciais energéticas do país. “Temos todo o direito de receber petróleo e que outros países têm todo o direito de exportar petróleo para Cuba”, disse. Ele também pediu que Ryabkov transmitisse sua gratidão ao governo russo e ao presidente Vladimir Putin, destacando a importância do gesto em um contexto de escassez.

O presidente cubano também mencionou a recente participação do vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, na 23ª sessão da Comissão Intergovernamental Cuba-Rússia, realizada em São Petersburgo. Segundo ele, “o compromisso de avançar com todos os projetos permanece, e, portanto, os acordos firmados com o presidente Putin são reafirmados”.

Reiterando a disposição de aprofundar a parceria bilateral, Díaz-Canel declarou: “Gostaria de reafirmar nosso compromisso de continuar fortalecendo os laços políticos, diplomáticos e econômicos com a Federação Russa”. Ele também destacou “a necessidade de permanecermos unidos”, especialmente em um cenário internacional marcado por conflitos.

Por sua vez, Sergei Ryabkov enfatizou o caráter estratégico da relação entre os dois países. “Prezado Senhor Presidente, estou profundamente grato pela oportunidade de realizar este encontro. Consideramos este encontro um forte sinal, tanto na Federação Russa quanto na comunidade internacional, da natureza especial das relações entre Havana e Moscou”, afirmou.

O diplomata russo também reforçou o apoio de seu país à ilha caribenha. “Gostaria de expressar que, neste momento, a Rússia está cem por cento solidária com Cuba. Compreendemos plenamente a complexidade da situação que o país atravessa e estamos com vocês”, declarou.

O encontro contou ainda com a presença do primeiro vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, e foi marcado por um clima de cordialidade e alinhamento político entre as duas nações.