TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Petróleo russo alivia crise energética em Cuba provocada pelo bloqueio dos EUA

      Envio reduz apagões na ilha após meses de instabilidade provocados por sanções de Washington

      O petroleiro de bandeira russa Anatoly Kolodkin atracado, com auxílio de rebocadores, no terminal de petróleo de Matanzas, em Matanzas, Cuba, em 31 de março de 2026 (Foto: REUTERS/Norlys Perez/Foto de arquivo)

      247 - Cuba começou a registrar redução nos apagões após a chegada de uma carga de petróleo russo. O envio de cerca de 100 mil toneladas do combustível representa o primeiro grande fornecimento à ilha desde que os Estados Unidos interromperam o abastecimento no início deste ano, com a imposição do bloqueio criminoso ao país caribenho. As informações são da agência Reuters.

      O petróleo foi transportado pelo navio Anatoly Kolodkin, de bandeira russa, que descarregou aproximadamente 700 mil barris de petróleo bruto do tipo Urals no terminal de Matanzas no fim de março. O combustível começou a ser refinado em produtos como gasolina, diesel e óleo combustível, com distribuição iniciada a partir de 17 de abril pela refinaria de Cienfuegos.

      A chegada do insumo teve impacto direto no cotidiano da população, que enfrentava cortes prolongados de energia há cerca de quatro meses. Moradores relataram melhora no fornecimento elétrico nos últimos dias. A trabalhadora autônoma Yani Cabrera, de 45 anos, afirmou que percebeu mudanças recentes. "O barco de Putin melhorou a situação, e somos gratos por isso", declarou.

      Apesar da melhora momentânea, autoridades cubanas alertam que o efeito será temporário. O ministro de Energia, Vicente de la O Levy, afirmou que a quantidade recebida não é suficiente para atender à demanda do país. "Não vai nos dar muito tempo", disse. Segundo ele, seriam necessários oito navios do mesmo porte por mês para suprir as necessidades energéticas e industriais da ilha.

      O ministro acrescentou que o volume restante do carregamento deve durar apenas até o fim de abril. A Rússia informou que prepara um novo envio, mas ainda não confirmou a data de embarque.

      A escassez de combustível tem provocado impactos severos em Cuba, incluindo três apagões nacionais recentes e a suspensão de voos por diversas companhias aéreas estrangeiras. A crise é decorrente das sanções dos Estados Unidos e da interrupção das exportações de petróleo da Venezuela para a ilha, após o sequestro de Nicolás Maduro em janeiro.

      Mesmo com a chegada do petróleo russo, a população ainda enfrenta dificuldades causadas pelo bloqueio estadunidense. A aposentada Ester Isasis, de 70 anos, relatou que continua lidando com a falta de gás para cozinhar. "O barco russo não vai resolver nosso problema, mas tem sido um alívio", afirmou. "Ainda estamos vivendo muito estressados", completou.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias