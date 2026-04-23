Assinatura pela Pátria mobiliza cubanos em defesa da soberania

247 - O movimento de assinatura pela pátria mobiliza apoio nacional e internacional diante de pressões externas e reforça o compromisso com a soberania de Cuba, em meio a iniciativas que buscam ampliar a adesão popular à defesa do país. A ação ganhou destaque com a participação do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, em um ato simbólico que reforça a mobilização política e social em torno da causa.

De acordo com o jornal oficial Granma, Díaz-Canel participou, na quarta-feira (22), de um evento na sede do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba em apoio à campanha “Minha Assinatura pela Pátria”. A iniciativa é um chamado à população diante da ameaça externa, incentivando o respaldo à Revolução e à soberania nacional.

Durante o ato, funcionários e trabalhadores da sede partidária aderiram à campanha, que já se espalha por diferentes regiões do país. A mobilização ocorre em paralelo a outras ações realizadas em locais de trabalho, comunidades e instituições, ampliando o alcance da proposta.

Segundo o chefe de Estado, conforme mencionado em discurso anterior no dia 16 de abril, a iniciativa deve se consolidar como um movimento de solidariedade tanto nacional quanto internacional. O objetivo é divulgar globalmente a realidade de Cuba, incluindo os impactos do bloqueio econômico e das restrições energéticas enfrentadas pela população.

O governo cubano denuncia que essas medidas externas resultam em dificuldades significativas para o país, classificando o cenário como uma guerra econômica multidimensional. A campanha de assinaturas busca, nesse contexto, sensibilizar a opinião pública internacional e reforçar o posicionamento político do país.

O evento contou também com a presença de Roberto Morales Ojeda, membro do Birô Político e secretário de Organização do Comitê Central do Partido. A ação se soma a iniciativas anteriores, como a assinatura realizada em 19 de abril, em Playa Girón, por dirigentes da Revolução, com o objetivo de reafirmar o compromisso com a paz e a defesa nacional.

A Constituição cubana estabelece que a defesa da pátria é um dever supremo de todos os cidadãos. Nesse sentido, a campanha de assinaturas é apresentada pelas autoridades como uma expressão desse princípio, reforçando a ideia de que a soberania nacional deve ser protegida como um valor central da nação.