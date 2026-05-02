Trump afirma que forças dos EUA atuam “como piratas” no bloqueio naval ao Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou nesta sexta-feira (1º) o bloqueio naval imposto ao Irã a práticas de pirataria e afirmou que a ação tem caráter lucrativo. As declarações ocorreram durante um evento em Palm Beach, na Flórida, ao comentar a apreensão de um navio de carga iraniano por forças estadunidenses no golfo de Omã, registrada em abril. As informações são da RT Brasil.

Ao relatar a operação, Trump disse: "Pousamos em cima e tomamos o navio. Tomamos a carga, tomamos o petróleo. […] Somos como piratas. Somos algo como piratas". Em seguida, o presidente acrescentou: "É um negócio muito rentável. Quem diria que faríamos isso?".

A apreensão mencionada pelo chefe de Estado integra ações relacionadas ao bloqueio naval aplicado pelos Estados Unidos ao Irã, no contexto de tensões envolvendo o país do Oriente Médio. O atual conflito na região foi iniciado pelas agressões estadunidenses e de Israel ao país persa em 28 de fevereiro.