Trump diz que "talvez seja melhor não fazer um acordo" com o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira (1°) que os Estados Unidos poderiam estar “melhor sem um acordo" caso as autoridades não cheguem a um entendimento com o Irã, já que as negociações estão travadas.

“Francamente, talvez seja melhor não fazer acordo nenhum. Quer saber a verdade? Porque não podemos deixar isso continuar”, disse Trump. “Já está durando tempo demais.”

Mais cedo na sexta-feira, Trump disse à CNN, antes de partir para a Flórida, que não estava satisfeito com a mais recente proposta do Irã destinada a encerrar o conflito. O presidente também disse a repórteres que suas opções em relação ao Irã se resumem a “ir lá e simplesmente bombardear eles até o fim e acabar com isso de vez? Ou queremos tentar fazer um acordo?”