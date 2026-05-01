Trump diz que 'hostilidades com o Irã foram encerradas'

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (1) que as hostilidades contra o Irã, iniciadas em 28 de fevereiro, terminaram. Segundo Trump, o Pentágono continue ajustando sua postura militar na região, já que a ameaça persiste.

“Em 7 de abril de 2026, ordenei um cessar-fogo de duas semanas. O cessar-fogo foi posteriormente estendido. Não houve troca de tiros entre as Forças dos Estados Unidos e o Irã desde 7 de abril de 2026. As hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 foram encerradas”, diz Trump em uma carta ao Congresso.

Trump acrescentou que o Irã ainda representa uma ameaça aos Estados Unidos.

“Dessa forma, o Departamento de Guerra continua atualizando sua postura de forças na AOR [área de responsabilidade] em países selecionados, conforme necessário e apropriado, para enfrentar as ameaças das forças iranianas e de seus aliados e para proteger os Estados Unidos, seus aliados e parceiros”, acrescenta a carta.

O documento surge no momento em que a guerra contra o Irã atingiu o limite legal nos Estados Unidos de 60 dias para guerras não autorizadas.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, causando danos e vítimas civis. Em 7 de abril, Washington e Teerã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas. As negociações subsequentes em Islamabad terminaram sem conclusão, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu em 21 de abril a cessação das hostilidades.