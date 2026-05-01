Trump afirma estar insatisfeito com a mais recente proposta apresentada pelo Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (1º) estar insatisfeito com a mais recente proposta de negociação apresentada pelo Irã para o fim da guerra. O mandatário colocou em dúvida a possibilidade de um acordo entre as partes sobre o encerramento do conflito iniciado pelas agressões estadunidenses e de Israel ao país persa. As informações são da CNN.

Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que o governo iraniano demonstra interesse em um entendimento, mas ressaltou que não está satisfeito com os termos apresentados na última proposta. Ele não detalhou quais pontos do documento mais recente foram rejeitados e indicou incerteza sobre a capacidade de Teerã de avançar em um acordo negociado para o encerramento do conflito.

"Eles fizeram progressos, mas não tenho certeza se algum dia chegarão lá", afirmou o presidente. Trump também afirmou, sem provas, que há supostas divisões internas na liderança iraniana, que, segundo ele, dificultam o avanço das negociações.

"A liderança está muito fragmentada. Há dois ou três grupos, talvez quatro, e é uma liderança muito fragmentada. E, dito isso, todos querem fazer um acordo, mas estão todos em desordem", comentou.