Irã apresenta plano para encerrar guerra imposta pelos EUA e Israel

247 - O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou neste sábado (2) que o país apresentou ao Paquistão um plano para encerrar permanentemente a guerra imposta, e que agora cabe aos Estados Unidos decidir entre o caminho da diplomacia ou a continuidade de uma abordagem de confronto.

Kazem Gharibabadi acrescentou que o Irã está preparado para ambas as opções, com o objetivo de garantir os interesses nacionais do Irã e sua segurança, e que, em qualquer cenário, manterá seu ceticismo e desconfiança em relação aos Estados Unidos quanto a sua sinceridade no caminho diplomático.

A Agência Tasnim informou que a proposta do Irã é focada em encerrar a guerra e tem 14 pontos. Os EUA propuseram um cessar-fogo de dois meses, mas o Irã insiste que as questões devem ser resolvidas em até 30 dias, mudando o foco de uma trégua temporária para o encerramento definitivo do conflito.

Principais demandas iranianas (incluídas no plano de 14 pontos):

Garantias contra agressão militar;

Retirada das forças militares dos EUA do entorno do Irã;

Fim do bloqueio naval;

Liberação de ativos iranianos bloqueados;

Pagamento de reparações;

Suspensão das sanções;

Fim dos combates em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Novo mecanismo para o Estreito de Ormuz.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, causando danos e vítimas civis. Em 7 de abril, Washington e Teerã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas. As negociações subsequentes em Islamabad terminaram sem conclusão, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu em 21 de abril a cessação das hostilidades.