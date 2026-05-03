Trump diz que ampliará retirada de tropas dos EUA da Alemanha

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a retirada de tropas dos EUA da Alemanha será maior do que o contingente de 5 mil militares anunciado inicialmente pelo Pentágono, em uma decisão que amplia a pressão sobre a presença militar norte-americana na Europa.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil. Segundo a emissora, Trump fez a declaração no sábado (2), na Flórida, ao conversar com repórteres antes de embarcar no Air Force One.

“Vamos reduzir drasticamente, e estamos cortando muito mais do que 5.000”, disse Trump, de acordo com o texto original.

A fala ocorreu cerca de um dia depois de o Pentágono anunciar que os Estados Unidos retirariam aproximadamente 5 mil soldados da Alemanha ao longo dos próximos seis a 12 meses. A medida foi apresentada como resultado de uma “revisão minuciosa da postura das forças do Departamento na Europa”.

Tensão entre EUA e aliados europeus

A decisão ocorre em um momento de atrito entre Washington e líderes europeus. De acordo com o relato, Trump já havia dado sinais de novos cortes no início da semana, após o chanceler alemão Friedrich Merz afirmar que os Estados Unidos estavam sendo “humilhados” pelo Irã.

As tensões se intensificaram em meio à guerra com o Irã, iniciada pelos Estados Unidos sem que a maioria dos aliados da Otan fosse notificada previamente, segundo as informações fornecidas.

Na Alemanha, o ministro da Defesa, Boris Pistorius, minimizou a decisão norte-americana. Ele classificou a medida como previsível e afirmou que o episódio reforça a necessidade de a Europa assumir maior responsabilidade por sua própria segurança.

Base de Ramstein tem papel central na presença dos EUA na Europa

A Alemanha abriga a Base Aérea de Ramstein, uma das instalações mais importantes para a estrutura militar dos Estados Unidos no continente europeu. Segundo o site oficial citado no texto original, Ramstein é sede das Forças Aéreas dos EUA na Europa.

A base inclui unidades responsáveis por operações de transporte aéreo, lançamento de cargas e evacuações aeromédicas. O local também abriga uma instalação da Otan, aliança militar da qual Alemanha e Estados Unidos fazem parte.

A possível ampliação da retirada de tropas coloca novamente em debate o papel dos EUA na segurança europeia e a dependência militar do continente em relação a Washington, especialmente em um cenário de tensões diplomáticas envolvendo aliados tradicionais.