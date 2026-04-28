Trump critica Merz ao comentar posição do governo alemão sobre programa nuclear do Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira (28) o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ao comentar a posição do governo alemão sobre o programa nuclear do Irã. A manifestação ocorreu nas redes sociais, onde Trump afirmou que o chefe de governo alemão teria considerado aceitável a possibilidade de o Irã possuir uma arma nuclear, o que motivou a reação do presidente estadunidense. As informações são da RT Brasil.

"O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, acha que está tudo bem para o Irã ter uma arma nuclear", declarou Trump. Em seguida, ele questionou a avaliação atribuída ao líder alemão e mencionou supostos impactos globais caso o país do Oriente Médio desenvolva esse tipo de armamento.

"Ele não sabe do que está falando! Se o Irã tivesse uma arma nuclear, o mundo inteiro seria mantido refém. Estou fazendo algo com o Irã, neste momento, que outras nações, ou presidentes, deveriam ter feito há muito tempo", acrescentou.

Trump também relacionou suas críticas à situação econômica da Alemanha. "Não é de se admirar que a Alemanha esteja indo tão mal, tanto economicamente quanto de outras formas!", escreveu.