Irã humilha os EUA nas negociações, diz chanceler alemão

Reuters - O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou nesta segunda-feira que a liderança do Irã está humilhando os Estados Unidos e fazendo com que autoridades americanas viajem ao Paquistão e partam sem resultados, em uma repreensão incomumente abrupta sobre o conflito.

Merz também afirmou não ver qual estratégia de saída os EUA estavam seguindo na guerra com o Irã – comentários que evidenciaram as profundas divisões entre Washington e seus aliados europeus da OTAN, que já vinham se agravando em relação à Ucrânia e outras questões.

"Os iranianos são obviamente muito habilidosos em negociar, ou melhor, muito habilidosos em não negociar, deixando os americanos viajarem para Islamabad e depois partirem sem qualquer resultado", disse ele durante uma palestra para estudantes na cidade de Marsberg.

"Uma nação inteira está sendo humilhada pela liderança iraniana, especialmente por esses chamados Guardas Revolucionários. E, portanto, espero que isso termine o mais rápido possível", acrescentou ele no local do evento, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente os aliados da OTAN por não enviarem suas marinhas para ajudar a abrir o Estreito de Ormuz durante o conflito. A via navegável permaneceu praticamente fechada, causando turbulência no mercado e interrupções sem precedentes no fornecimento de energia.

Merz reiterou que alemães e europeus não foram consultados antes de os EUA e Israel iniciarem os ataques ao Irã em 28 de fevereiro, e que transmitiu seu ceticismo diretamente a Trump posteriormente.

"Se eu soubesse que continuaria assim por cinco ou seis semanas e pioraria progressivamente, teria dito a ele com ainda mais ênfase", disse Merz, comparando a situação às guerras anteriores dos EUA no Iraque e no Afeganistão.

As esperanças de reavivar os esforços de paz diminuíram desde que Trump cancelou a visita de seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, a capital paquistanesa, no sábado.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, viajou para a Rússia na segunda-feira, após o fracasso das negociações no Paquistão e em Omã.

Merz afirmou que era evidente que o Estreito de Ormuz havia sido, pelo menos em parte, minado. "Nós nos oferecemos, também como europeus, para enviar navios caça-minas alemães para limpar o estreito, que obviamente foi minado em parte", disse ele.

Ele afirmou que o conflito estava custando à Alemanha "muito dinheiro, muito dinheiro dos contribuintes e muita força econômica".