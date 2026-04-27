Chanceler do Irã se reúne com Putin na Rússia

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reúne nesta segunda-feira (27) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em São Petersburgo. O encontro ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e ao impasse nas negociações entre Teerã e Washington, segundo informações divulgadas pela RT.

A reunião integra a etapa final de uma viagem diplomática do chanceler iraniano, que passou por países como Paquistão e Omã. De acordo com autoridades iranianas, o objetivo é intensificar a coordenação com aliados estratégicos diante da crise regional. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ressaltou a relevância do encontro ao afirmar que “a importância desta conversa é difícil de superestimar em termos de como a situação em torno do Irã e no Oriente Médio está se desenvolvendo”.

Encontro ocorre em meio a impasse com os EUA

As tratativas diretas entre Estados Unidos e Irã seguem suspensas após o cancelamento de uma missão diplomática americana ao Paquistão. O presidente Donald Trump declarou que os iranianos “podem ligar” caso desejem retomar o diálogo.

Teerã, por sua vez, mantém a posição de que negociações diretas são inviáveis enquanto persistirem o bloqueio naval imposto pelos EUA e os ataques israelenses em território libanês.

O encontro ocorre em um contexto de agravamento da crise econômica no Irã, intensificada pelo fechamento do Estreito de Ormuz. Apesar disso, a União Europeia descarta flexibilizar sanções. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que “o levantamento das sanções seria prematuro” e condicionou qualquer mudança a uma “mudança fundamental no Irã”.

Dados recentes indicam ainda uma queda expressiva no tráfego marítimo na região. Informações citadas pela Reuters apontam que apenas sete navios cruzaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, número bem abaixo da média anterior de cerca de 140 embarcações por dia.

JUST IN - Iran's FM Araghchi and Putin shake hands and hold a meeting in Moscow. pic.twitter.com/qG3QtiRugu — Disclose.tv (@disclosetv) April 27, 2026