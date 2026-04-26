EUA não pretendem renovar isenções para petróleo russo e iraniano

247 - Os Estados Unidos não pretendem prorrogar as isenções para petróleo e derivados da Rússia e do Irã, afirmou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

“Não os iranianos... Temos o bloqueio, e não há petróleo saindo. E acreditamos que, nos próximos dois ou três dias, eles terão que começar a interromper a produção, o que será muito ruim para seus poços”, disse Bessent à Associated Press (AP).

O secretário acrescentou que não consegue imaginar uma nova extensão das isenções para o petróleo russo.

Em março, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC, na sigla em inglês) emitiu licenças gerais autorizando todas as transações envolvendo petróleo russo e iraniano já carregado em navios até 11 de abril e 19 de abril, respectivamente.

Em 21 de março, a NBC News informou que as medidas poderiam render ao Irã mais de US$ 14 bilhões, estimativa que Bessent posteriormente classificou como “um mito”.

Em 14 de abril, o Tesouro dos EUA informou que permitiria a expiração da isenção de sanções sobre o petróleo iraniano. Em 17 de abril, o órgão emitiu uma licença geral para vendas de petróleo russo carregado em navios até essa data, válida até 16 de maio.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo em Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu com ataques ao território israelense e a instalações militares dos EUA no Oriente Médio.

A escalada praticamente interrompeu o tráfego no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito dos países do Golfo Pérsico para os mercados globais, pressionando os preços dos combustíveis. (Com informações da Sputnik).