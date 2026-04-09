Empresas brasileiras podem ampliar importação de diesel da Rússia

247 - As empresas brasileiras podem ampliar a importação de diesel da Rússia em meio à escassez global de combustíveis e às tensões no mercado energético internacional. A possibilidade ganha força diante das dificuldades de abastecimento provocadas por conflitos geopolíticos que afetam rotas estratégicas de petróleo e gás.

A informação foi divulgada pela agência Prensa Latina, com base em declarações de um diplomata à Sputnik durante o Fórum Econômico de Moscou. Segundo ele, há interesse do setor privado brasileiro em ampliar essas compras diante do cenário atual. “Há interesse por parte do setor privado. De uma perspectiva lógica, a demanda pode aumentar devido à escassez de combustível no mercado global”, afirmou.

O contexto internacional tem sido determinante para essa possível mudança no fluxo de importações. A guerra dos EUA e Israel contra o Irã resultou em um bloqueio de fato do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito provenientes dos países do Golfo Pérsico.

Dados da Agência Internacional de Energia (AIE) indicam que as exportações de petróleo por essa via caíram drasticamente, atingindo menos de 10% dos níveis registrados antes do início das hostilidades. Essa redução tem pressionado o mercado global e ampliado a busca por fornecedores alternativos.