"Israel não existiria não fosse por mim e por Netanyahu, nessa ordem", diz Trump

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (3) que Israel "não existiria" sem ele e sem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, "nessa ordem". A declaração ocorreu durante entrevista concedida à televisão pública israelense, informa a RT Brasil.

"É um primeiro-ministro em tempos de guerra. Israel não existiria não fosse por mim e por Bibi [Netanyahu], nessa ordem. Vocês precisam de um primeiro-ministro que possa se concentrar na guerra e não em bobagens", declarou Trump.

Indulto a Netanyahu

O mandatário estadunidense também reforçou seu apelo ao presidente de Israel, Isaac Herzog, para que conceda indulto a Netanyahu, que enfrenta um julgamento por corrupção. Em declarações anteriores à imprensa, Trump chegou a afirmar que Herzog se tornaria um "herói nacional" caso concedesse o perdão ao premiê israelense.

"Eu gosto do Herzog. Ele será um herói nacional se conceder o indulto a Bibi. Agradecerei enormemente", afirmou o presidente estadunidense. Trump já havia classificado o processo contra Netanyahu como "ninharia" e "caça às bruxas", em defesa do aliado político. O primeiro-ministro israelense responde a acusações no âmbito de um julgamento por corrupção.