EUA aprovam pacote de venda de armas de US$ 8,6 bi a aliados árabes e Israel

247 - Os Estados Unidos aprovaram a venda de US$ 8,6 bilhões em armas para aliados árabes e Israel em meio à guerra contra o Irã. O pacote militar inclui sistemas Patriot, armas de precisão APKWS e sistemas de comando de batalha, em um momento de forte pressão sobre os estoques de defesa aérea de países do Oriente Médio.

Segundo a Al Jazeera, o Departamento de Estado dos EUA afirmou ter recorrido a circunstâncias de emergência para acelerar as transferências, sem a revisão prévia do Congresso norte-americano. A medida foi adotada depois que o secretário de Estado, Marco Rubio, apresentou justificativa para liberar as vendas com base no interesse da segurança nacional dos Estados Unidos.

A decisão ocorre em meio à escalada militar iniciada no fim de fevereiro. Desde então, Israel e países do Golfo têm enfrentado ataques com mísseis e drones atribuídos ao Irã, o que, de acordo com as informações publicadas pela Al Jazeera, vem esgotando estoques de armas norte-americanas e sobrecarregando sistemas de defesa aérea na região.

O pacote autorizado por Washington contempla diferentes aliados. Israel deverá receber um sistema avançado de armas de precisão, conhecido pela sigla APKWS, além de equipamentos relacionados, em uma operação estimada em US$ 992 milhões. O Kuwait foi autorizado a adquirir sistemas de comando de batalha avaliados em US$ 2,5 bilhões.

O Catar recebeu sinal verde para comprar um APKWS e recompor seus sistemas Patriot de defesa aérea e antimíssil, em uma transação próxima de US$ 5 bilhões. Já os Emirados Árabes Unidos foram autorizados a adquirir um APKWS no valor de US$ 148 milhões.

Em comunicados divulgados na sexta-feira (1), o Departamento de Estado dos EUA afirmou ter apresentado uma “justificativa detalhada” para enquadrar as vendas como resposta a uma situação de emergência. Com isso, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contornou o processo de revisão do Congresso previsto na Lei de Controle de Exportação de Armas.

Os sistemas Patriot estão entre os equipamentos de defesa mais avançados do arsenal militar norte-americano e são usados para interceptar projéteis. Já o APKWS permite transformar foguetes não guiados em munições guiadas com precisão.

No caso do Kuwait, o Departamento de Estado informou que os sistemas de comando de batalha devem melhorar a capacidade de detecção da defesa aérea do país por meio de radar. A autorização reforça a centralidade dos sistemas antimísseis e de vigilância no atual cenário de tensão regional.

As novas vendas se somam a autorizações anteriores. Em março, o Departamento de Estado aprovou acordos separados no valor de US$ 16,5 bilhões para os Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Jordânia. Esses pacotes incluíam drones, mísseis, sistemas de radar, aeronaves F-16 para os Emirados e sistemas de defesa aérea e antimíssil para o Kuwait.

Fora do Oriente Médio, o uso intensivo de munições norte-americanas na guerra contra o Irã também provocou preocupação sobre a capacidade de Washington responder a uma eventual guerra com a China em torno de Taiwan, ilha autogovernada reivindicada por Pequim como parte de seu território.

Um relatório publicado no mês passado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais avaliou que os Estados Unidos tinham estoques suficientes para uma guerra contra o Irã, mas precisariam de reservas maiores diante de um adversário como a China. “Os estoques pré-guerra já eram insuficientes; os níveis atuais irão restringir as operações dos EUA caso surja um conflito futuro”, afirmou o relatório.