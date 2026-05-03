"Trump não conseguiu conter Netanyahu", diz Tucker Carlson sobre política dos EUA no Oriente Médio

247 - O comentarista Tucker Carlson afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estaria atuando com plena autonomia em sua política para o Oriente Médio. Em entrevista publicada pelo The New York Times neste sábado (2), Carlson disse que as decisões do mandatário estadunidense estariam condicionadas por influências externas, incluindo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. As informações são da RT Brasil.

"O ponto que destaco é que Trump não conseguiu conter Netanyahu. Netanyahu é a única pessoa a quem Trump não conseguiu dizer: 'Ei, acalme-se, ou simplesmente cortamos o financiamento e seu país colapsa em cerca de 10 minutos', o que é verdade. Israel não pode se defender sem os Estados Unidos, apesar de toda a propaganda que você tenha ouvido.", declarou o comentarista.

Segundo Carlson, as agressões dos EUA e Israel ao Irã, iniciadas em 28 de fevereiro, levantam dúvidas sobre a independência da Casa Branca em temas estratégicos. Ele questionou, por exemplo, o apoio a ações que teriam impacto no fornecimento global de petróleo e gás, afirmando não considerar plausível que tais decisões tenham sido tomadas de forma espontânea.

Cessar-fogo e diplomacia

Carlson também afirmou que a dinâmica do conflito no Oriente Médio se intensificou quando propostas de cessar-fogo foram colocadas em discussão, incluindo condições relacionadas à retirada israelense do sul do Líbano. Segundo ele, essas iniciativas teriam sido interrompidas por novas agressões militares, dificultando avanços diplomáticos.

O comentarista disse ainda que a continuidade das tensões pode refletir interesses divergentes entre Washington e seus aliados, sugerindo que decisões recentes dos EUA teriam impacto direto em disputas de alcance global.