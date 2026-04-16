Tucker Carlson diz que religião do governo Trump é o "israelismo" e critica política externa dos EUA

247 - O comentarista estadunidense Tucker Carlson afirmou nesta quinta-feira (16) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua administração adotam o que chamou de "israelismo" como orientação central. As declarações foram feitas durante um episódio recente de seu podcast, informa a RT Brasil.

Segundo Carlson, a política do governo estadunidense estaria fundamentada na defesa de Israel, que, em sua avaliação, ocupa papel central nas decisões externas do país. "Qual é a religião cívica dos Estados Unidos? Qual é a religião do governo americano? Qual é, francamente, a religião de Donald Trump? Não é o cristianismo, claramente. É o 'israelismo'. É a defesa de Israel", afirmou.

O comentarista também declarou que "os EUA estabeleceram a defesa de Israel como o foco central de sua política externa", ao comentar a atuação do governo no cenário internacional. Durante o comentário, Carlson questionou o critério adotado por Donald Trump para definir seus adversários no cenário interno. Ele levantou dúvidas sobre quem são, de fato, os alvos das críticas do presidente e quais posições motivam esses embates.

Na avaliação de Tucker, as críticas do governo se concentram em pessoas que manifestam discordância em relação a Israel ou que se opõem às diretrizes do governo israelense, indicando que esse posicionamento tem influência na forma como os opositores são tratados.