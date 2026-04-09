Tucker Carlson contesta Trump sobre cessar-fogo e aponta derrota dos EUA

247 - O anúncio de uma trégua entre Estados Unidos e Irã, feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, tem sido apresentado como um avanço diplomático relevante. No entanto, o jornalista americano Tucker Carlson contesta essa narrativa e sustenta que o acordo pode esconder uma derrota estratégica de Washington no Oriente Médio.

Segundo informações divulgadas pela agência russa TASS, Carlson avaliou que o entendimento temporário não representa uma vitória concreta dos EUA. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ele afirmou: "A noite passada pareceu uma vitória para os Estados Unidos, embora, a rigor, provavelmente tenha sido uma derrota".

De acordo com o jornalista, os Estados Unidos não conseguiram alterar de forma significativa o equilíbrio de poder da República Islâmica. Ele destacou ainda que bases militares americanas na região teriam sofrido danos consideráveis durante o conflito. Carlson também mencionou o elevado custo da operação, estimado em centenas de bilhões de dólares, sem resultados estratégicos claros.

Outro ponto levantado foi o controle do Estreito de Ormuz, que permanece sob influência iraniana, uma questão central para a geopolítica energética global. Para ele, esse fator reforça a percepção de que Washington não alcançou seus objetivos principais.

Apesar das críticas, Carlson reconheceu que parte da opinião pública vê o cessar-fogo como um desfecho positivo. "Um cessar-fogo é uma coisa boa", observou, ao comentar que a suspensão das hostilidades tende a ser interpretada como um avanço, independentemente dos resultados estratégicos.