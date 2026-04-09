EUA mantêm presença militar próxima ao Irã e ameaçam com novos ataques

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que forças militares norte-americanas continuarão posicionadas nas proximidades do Irã até que o acordo firmado entre os dois países seja integralmente cumprido, além de ameaçar uma nova escalada militar caso Teerã descumpra os termos estabelecidos.

Segundo informações da agência Reuters, Trump afirmou que navios, aeronaves e tropas dos EUA permanecerão mobilizados na região como forma de garantir o cumprimento do entendimento anunciado recentemente, que prevê um cessar-fogo temporário entre as partes.

Em publicação na plataforma Truth Social, o presidente foi enfático ao descrever a postura norte-americana: "Todos os navios, aeronaves e militares dos EUA, com munição e armamento adicionais... permanecerão em seus postos no Irã e em seus arredores até que o ACORDO REAL alcançado seja totalmente cumprido".

Trump também fez uma advertência direta ao governo iraniano, indicando a possibilidade de uma resposta militar ampliada em caso de descumprimento: "Se por algum motivo isso não acontecer, o que é altamente improvável, então o 'Shootin' Starts' começará maior, melhor e mais forte do que qualquer um jamais viu antes".

As declarações ocorrem em meio a um cenário de tensões elevadas no Oriente Médio. No mesmo dia, o Irã classificou como “irrazoável” a continuidade das negociações para um acordo de paz permanente com os Estados Unidos. A reação iraniana veio após ataques intensos realizados por Israel no Líbano, que resultaram na morte de centenas de pessoas.

Persistem divergências significativas entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano. Enquanto Trump afirma que o Irã teria concordado em interromper o enriquecimento de urânio, autoridades iranianas indicam que a atividade seguiria permitida nos termos do cessar-fogo. O presidente do parlamento iraniano, Mohammed Bager Qalibaf, sustentou que o enriquecimento permanece autorizado.

Na mesma publicação, Trump reiterou a posição dos Estados Unidos sobre a questão nuclear e a segurança marítima na região: "Isso foi acordado há muito tempo, e apesar de toda a retórica falsa em contrário - NENHUMA ARMA NUCLEAR e o Estreito de Ormuz ESTARÁ ABERTO E SEGURO".

O impasse evidencia a fragilidade do cessar-fogo anunciado e aponta para a continuidade das tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos, o Irã e seus aliados na região.