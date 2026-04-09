Trump rompe com influenciadores pró-MAGA após críticas à guerra contra o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu publicamente com influenciadores ligados ao movimento MAGA após críticas à sua posição sobre a guerra contra o Irã, intensificando divisões dentro de sua base política. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Trump utilizou a rede Truth Social, nesta quinta-feira (9), para atacar diretamente nomes influentes do campo conservador, como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones. A reação ocorre em meio a questionamentos de figuras conservadoras sobre o envolvimento estadunidense no conflito no Oriente Médio.

Ataques diretos a influenciadores

Na publicação, Trump acusou os críticos de adotarem uma postura favorável ao fortalecimento do Irã e fez declarações contundentes. “Eu sei por que Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones vêm me atacando há anos, especialmente pelo fato de acharem maravilhoso que o Irã, o principal Estado patrocinador do terrorismo, tenha uma arma nuclear, porque eles têm uma coisa em comum: QI baixo. São pessoas estúpidas, sabem disso, suas famílias sabem disso e todo mundo também sabe!”, escreveu.

O presidente também afirmou que os influenciadores não representam o movimento que o elegeu. “Esses supostos ‘especialistas’ são PERDEDORES, e sempre serão! […] Eles não são ‘MAGA’, são perdedores, apenas tentando se agarrar ao MAGA”, declarou.

Críticas pessoais e rompimento

Trump ampliou o tom ao fazer ataques pessoais. Sobre Tucker Carlson, sugeriu que o comentarista deveria “consultar um bom psiquiatra”. Já ao comentar declarações de Candace Owens sobre Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel Macron, afirmou esperar que a primeira-dama francesa “ganhe muito dinheiro no processo judicial em andamento” e acrescentou: “é uma mulher muito mais bonita do que Candace; na verdade, nem chega a ser comparação!”.

O presidente também acusou os influenciadores de buscarem visibilidade com conteúdos de baixa qualidade e afirmou que deixou de manter contato com eles. “Como presidente, eu poderia colocá-los do meu lado quando quisesse, mas quando ligam, não retorno as ligações porque estou muito ocupado com assuntos mundiais e do país”, disse.

Trump reforçou que sua base política estaria alinhada à sua posição sobre o Irã. “O MAGA tem a ver com VITÓRIA e FORÇA para impedir que o Irã tenha armas nucleares”, afirmou.