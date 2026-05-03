Irã reage a provocações de Trump e destaca capacidade de resposta naval

247 - O assessor militar do líder supremo do Irã, Mohsen Rezai, fez neste domingo (3) uma advertência direta aos Estados Unidos, ao afirmar que o país persa pode criar um cemitério de porta-aviões estadunidenses. Rezai, que também é ex-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, publicou a mensagem na rede social X em meio ao aumento das tensões entre Teerã e Washington. As informações são da RT Brasil.

"Os Estados Unidos são o único pirata no mundo que possui porta-aviões. Nossa capacidade para confrontar piratas não é menor que nossa capacidade para afundar navios de guerra", escreveu. Em seguida, acrescentou: "Preparem-se para enfrentar um cemitério de seus porta-aviões e suas forças, assim como os restos de seu avião ficaram abandonados em Isfahan".

As declarações ocorrem após falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que comparou o bloqueio naval imposto ao Irã a práticas de pirataria. "Aterrissamos em cima e tomamos o navio. Tomamos a carga, tomamos o petróleo. […] Somos como piratas. Somos algo como piratas", disse. "É um negócio muito rentável. Quem pensaria que faríamos isso?", completou.