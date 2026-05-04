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      Israel lança nova onda de ataques no sul do Líbano

      Exército israelense diz mirar infraestrutura do Hezbollah, mas atinge população civil

      Pessoas caminham sobre os escombros no local do ataque aéreo israelense que matou o líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, nos subúrbios ao sul de Beirute, Líbano, 29 de setembro de 2024 (Foto: Reuters)

      247 - O sul do Líbano voltou a ser alvo de uma nova ofensiva aérea israelense. O Exército de Israel afirmou ter iniciado uma série de ataques contra o que classificou como infraestrutura do Hezbollah, enquanto autoridades libanesas registraram ao menos uma ação na cidade de Barashit, na província de Nabatieh que atinge também a população civil.

      De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, os militares israelenses anunciaram o início de uma nova onda de bombardeios no sul libanês. Pouco depois do comunicado, a agência estatal de notícias do Líbano confirmou um ataque contra Barashit, localidade situada na região de Nabatieh. 

      A confirmação do ataque pela agência estatal libanesa reforça a gravidade da situação no sul do país, área que tem sido atingida por operações militares recorrentes. A região de Nabatieh, onde fica Barashit, é uma das zonas mais sensíveis no contexto da guerra de Israel contra o Libano, especialmente diante da sequência de bombardeios e comunicados militares emitidos nos últimos meses.

      A nova onda de ataques ocorre em um cenário de instabilidade persistente no Líbano, com sucessivas ações militares israelenses que violam o cessar-fogo. Reportagens recentes da Al Jazeera registraram episódios anteriores de bombardeios israelenses em áreas do sul libanês e no Vale do Bekaa, em meio a tensões regionais e à pressão sobre o governo libanês para responder diplomaticamente à crise.

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