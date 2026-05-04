Israel lança nova onda de ataques no sul do Líbano

247 - O sul do Líbano voltou a ser alvo de uma nova ofensiva aérea israelense. O Exército de Israel afirmou ter iniciado uma série de ataques contra o que classificou como infraestrutura do Hezbollah, enquanto autoridades libanesas registraram ao menos uma ação na cidade de Barashit, na província de Nabatieh que atinge também a população civil.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, os militares israelenses anunciaram o início de uma nova onda de bombardeios no sul libanês. Pouco depois do comunicado, a agência estatal de notícias do Líbano confirmou um ataque contra Barashit, localidade situada na região de Nabatieh.

A confirmação do ataque pela agência estatal libanesa reforça a gravidade da situação no sul do país, área que tem sido atingida por operações militares recorrentes. A região de Nabatieh, onde fica Barashit, é uma das zonas mais sensíveis no contexto da guerra de Israel contra o Libano, especialmente diante da sequência de bombardeios e comunicados militares emitidos nos últimos meses.

A nova onda de ataques ocorre em um cenário de instabilidade persistente no Líbano, com sucessivas ações militares israelenses que violam o cessar-fogo. Reportagens recentes da Al Jazeera registraram episódios anteriores de bombardeios israelenses em áreas do sul libanês e no Vale do Bekaa, em meio a tensões regionais e à pressão sobre o governo libanês para responder diplomaticamente à crise.