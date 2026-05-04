Mélenchon confirma candidatura à presidência da França

247 - Jean-Luc Mélenchon confirmou que será candidato à presidência da França nas eleições de 2027, em uma nova tentativa de chegar ao Palácio do Eliseu. Líder da França Insubmissa, conhecida pela sigla LFI, o político entra na disputa em um momento de forte tensão dentro da esquerda francesa, marcada por divisões. A informação foi divulgada pela Prensa Latina, com base em entrevista concedida por Mélenchon à emissora TF1. Aos 74 anos, ele resumiu sua decisão de forma direta: “Sou candidato”.

A candidatura já era esperada no cenário político francês. Segundo o próprio Mélenchon, a LFI se prepara para a eleição presidencial com estrutura definida. Ele afirmou que o partido já dispõe de uma equipe, um programa e um candidato único para representar a legenda no pleito de 2027.

A definição ocorre após reunião de dirigentes partidários e representantes eleitos da França Insubmissa neste domingo. O encontro teve como objetivo formalizar a escolha do nome que defenderá o projeto político da legenda na próxima corrida presidencial.

Esta será mais uma tentativa presidencial do líder da LFI. Em 2022, Mélenchon obteve 22% dos votos e ficou próximo de alcançar o segundo turno, a cerca de 400 mil votos de ultrapassar a disputa inicial. Naquela eleição, Emmanuel Macron derrotou Marine Le Pen pela segunda vez consecutiva.

Antes disso, Mélenchon havia conquistado 19% dos votos em 2017 e 11% em 2012. O desempenho crescente consolidou seu nome como uma das principais referências da esquerda francesa, ainda que sua imagem siga provocando forte polarização entre eleitores, aliados e adversários.

A eleição presidencial francesa de 2027 já conta com outros nomes em evidência. Entre eles estão Marine Le Pen e Jordan Bardella, da Reunião Nacional, partido de extrema direita; o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, do campo de centro-direita; e o ex-ministro do Interior Bruno Retailleau, ligado aos conservadores.

O cenário indica uma disputa ampla e fragmentada, com a extrema direita aparecendo como força relevante para o segundo turno. Le Pen ou Bardella são apontados no texto original como favoritos no momento para avançar na eleição.

Divisão da esquerda

Apesar de a esquerda francesa reunir capital político superior a 30% do eleitorado, as divisões internas tornam o caminho para o segundo turno mais difícil. O principal ponto de tensão está no distanciamento entre os demais setores da esquerda e a França Insubmissa, o que ameaça fragmentar o campo progressista.

A confirmação da candidatura da LFI reorganiza o tabuleiro político francês para 2027 e pressiona os demais setores da esquerda a definirem se buscarão unidade eleitoral ou se entrarão divididos em uma disputa já marcada pela presença de nomes fortes da direita, da extrema direita e dos conservadores.