TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Pesquisa francesa aponta vitória de Jordan Bardella na eleição presidencial de 2027

      Levantamento indica que líder da extrema direita venceria todos os adversários em um segundo turno

      Jordan Bardella (Foto: Reuters)

      247 – A extrema direita francesa voltou ao centro do debate político após a publicação de uma nova pesquisa do instituto Odoxa, segundo a qual Jordan Bardella, de apenas 30 anos, venceria a eleição presidencial marcada para 2027 em qualquer cenário testado. A informação foi divulgada nesta terça-feira (25) em reportagem da agência Reuters, que detalhou os resultados do levantamento realizado nos dias 19 e 20 de novembro com 1.000 entrevistados.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Segundo a Reuters, Bardella, atual presidente do Reagrupamento Nacional (RN) e herdeiro político de Marine Le Pen, aparece com 35% ou 36% das intenções de voto no primeiro turno, dependendo dos adversários. O instituto afirma que, em todos os cenários de segundo turno simulados, ele sairia vitorioso — um dado inédito para um líder da extrema direita francesa.

      Bardella lidera cenários e supera possíveis adversários

      De acordo com o relatório da Odoxa citado pela Reuters, Bardella venceria por larga margem o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, chegando a 74% dos votos no segundo turno. Mesmo em um confronto mais equilibrado com o ex-primeiro-ministro centrista Édouard Philippe, o dirigente do RN registraria 53%.

      O levantamento também testou cenários com o moderado Raphael Glucksmann e com o centrista Gabriel Attal, ambos ex-primeiros-ministros, e em todos Bardella liderou.

      O instituto, entretanto, ponderou que a vantagem atual não garante vitória em 2027. “Infelizmente para Jordan Bardella e seus apoiadores, e felizmente para todos os outros, ser o favorito absoluto meses antes da eleição não é garantia de sucesso”, diz o relatório citado pela Reuters.

      O peso da história e a situação de Marine Le Pen

      A reportagem lembra que a trajetória eleitoral da família Le Pen é marcada por derrotas no segundo turno. Tanto Marine Le Pen quanto seu pai, Jean-Marie Le Pen, foram superados por amplas alianças políticas adversárias nas três ocasiões em que disputaram a fase decisiva do pleito presidencial.

      Marine Le Pen, de 57 anos, enfrenta um complicador adicional: está impedida de exercer mandato público por cinco anos, após decisão judicial que a considerou culpada, junto a integrantes do RN, por uso indevido de recursos. Ela recorreu da sentença. Caso a suspensão seja mantida, Bardella desponta como candidato natural do partido, especialmente porque sua popularidade superou a de sua mentora.

      Macron enfraquecido e o impacto na sucessão

      A pesquisa também reflete o desgaste político do presidente Emmanuel Macron. Segundo a Reuters, seus herdeiros políticos apresentam desempenho fraco nos cenários testados, após a forte queda de popularidade gerada por sua decisão de convocar eleições legislativas antecipadas em 2024 — um movimento que resultou em um parlamento fragmentado e incapaz de formar uma coalizão estável.

      Apesar da vantagem de Bardella neste momento, analistas destacam que a política francesa costuma ser marcada por reviravoltas e amplas frentes republicanas capazes de isolar a extrema direita.

      Artigos Relacionados

      Tags