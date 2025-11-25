Pesquisa francesa aponta vitória de Jordan Bardella na eleição presidencial de 2027

247 – A extrema direita francesa voltou ao centro do debate político após a publicação de uma nova pesquisa do instituto Odoxa, segundo a qual Jordan Bardella, de apenas 30 anos, venceria a eleição presidencial marcada para 2027 em qualquer cenário testado. A informação foi divulgada nesta terça-feira (25) em reportagem da agência Reuters, que detalhou os resultados do levantamento realizado nos dias 19 e 20 de novembro com 1.000 entrevistados.

Segundo a Reuters, Bardella, atual presidente do Reagrupamento Nacional (RN) e herdeiro político de Marine Le Pen, aparece com 35% ou 36% das intenções de voto no primeiro turno, dependendo dos adversários. O instituto afirma que, em todos os cenários de segundo turno simulados, ele sairia vitorioso — um dado inédito para um líder da extrema direita francesa.

Bardella lidera cenários e supera possíveis adversários

De acordo com o relatório da Odoxa citado pela Reuters, Bardella venceria por larga margem o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, chegando a 74% dos votos no segundo turno. Mesmo em um confronto mais equilibrado com o ex-primeiro-ministro centrista Édouard Philippe, o dirigente do RN registraria 53%.

O levantamento também testou cenários com o moderado Raphael Glucksmann e com o centrista Gabriel Attal, ambos ex-primeiros-ministros, e em todos Bardella liderou.

O instituto, entretanto, ponderou que a vantagem atual não garante vitória em 2027. “Infelizmente para Jordan Bardella e seus apoiadores, e felizmente para todos os outros, ser o favorito absoluto meses antes da eleição não é garantia de sucesso”, diz o relatório citado pela Reuters.

O peso da história e a situação de Marine Le Pen

A reportagem lembra que a trajetória eleitoral da família Le Pen é marcada por derrotas no segundo turno. Tanto Marine Le Pen quanto seu pai, Jean-Marie Le Pen, foram superados por amplas alianças políticas adversárias nas três ocasiões em que disputaram a fase decisiva do pleito presidencial.

Marine Le Pen, de 57 anos, enfrenta um complicador adicional: está impedida de exercer mandato público por cinco anos, após decisão judicial que a considerou culpada, junto a integrantes do RN, por uso indevido de recursos. Ela recorreu da sentença. Caso a suspensão seja mantida, Bardella desponta como candidato natural do partido, especialmente porque sua popularidade superou a de sua mentora.

Macron enfraquecido e o impacto na sucessão

A pesquisa também reflete o desgaste político do presidente Emmanuel Macron. Segundo a Reuters, seus herdeiros políticos apresentam desempenho fraco nos cenários testados, após a forte queda de popularidade gerada por sua decisão de convocar eleições legislativas antecipadas em 2024 — um movimento que resultou em um parlamento fragmentado e incapaz de formar uma coalizão estável.

Apesar da vantagem de Bardella neste momento, analistas destacam que a política francesa costuma ser marcada por reviravoltas e amplas frentes republicanas capazes de isolar a extrema direita.