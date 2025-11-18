Ucrânia anuncia acordo para aquisição de 100 caças franceses Rafale

247 – A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (17) a assinatura de uma carta de intenções com a França para receber até 100 caças Rafale nos próximos dez anos, num movimento que pretende reforçar significativamente a defesa aérea do país diante da ofensiva russa. A informação foi divulgada inicialmente pela agência Reuters.

O documento foi assinado pelo presidente Volodymyr Zelensky e pelo presidente francês Emmanuel Macron em Villacoublay, na França, durante cerimônia realizada diante de um dos caças e das bandeiras dos dois países. Segundo a Reuters, o acordo inclui sistemas de defesa aérea, munições, drones e um pacote de apoio mais amplo para modernizar as capacidades militares ucranianas.

“Será a maior defesa aérea do mundo”, diz Zelensky

Durante o evento, o presidente ucraniano celebrou a parceria estratégica com a França e destacou o impacto que os Rafale terão na capacidade de defesa do país. “Será a maior defesa aérea, uma das maiores do mundo”, afirmou Zelensky, segundo a Reuters.

A notícia teve repercussão imediata no mercado financeiro: as ações da francesa Dassault, fabricante dos Rafale, registraram aumento de quase 8% após o anúncio.

Financiamento deve envolver ativos russos congelados

A carta de intenções firmada não é ainda um contrato de compra, mas um compromisso político que abre caminho para negociações comerciais posteriores. De acordo com o Palácio do Eliseu, a ideia é financiar o pacote por meio de programas da União Europeia e do uso de ativos russos congelados — uma medida que ainda depende de consenso dentro do bloco.

O governo francês também esclareceu que o acordo envolve equipamentos novos e não retirados dos estoques militares da França.

Macron: “Estamos planejando 100 Rafales — é enorme”

Em entrevista à emissora LCI, o presidente Emmanuel Macron destacou a dimensão histórica da iniciativa. “Estamos planejando Rafales, 100 Rafales — isso é enorme. É o que é necessário para a regeneração das Forças Armadas ucranianas”, declarou.

Macron afirmou que o pacote busca atender tanto às necessidades imediatas — com drones e interceptadores — quanto ao fortalecimento estrutural da defesa ucraniana, pensado para garantir segurança mesmo após um eventual acordo de paz.

França quer liderar nova coalizão militar europeia

A reportagem da Reuters destaca que França e Reino Unido vêm articulando a criação de uma coalizão de cerca de 30 países dispostos a enviar tropas ou recursos militares à Ucrânia ou às suas fronteiras ocidentais assim que um acordo de paz for firmado.

O treinamento dos pilotos ucranianos para operar o Rafale, porém, deve levar tempo, devido às exigências rigorosas da aeronave de última geração.

Sistemas SAMP/T e munições Hammer também fazem parte do pacote

Além dos caças, o acordo inclui a nova geração de baterias de defesa aérea SAMP/T — ainda em desenvolvimento — e munições AASM Hammer, segundo os dois governos.

A ampliação do apoio militar francês ocorre em meio ao aumento dos ataques russos com drones e mísseis, especialmente na região de Zaporizhzhia, e enquanto Paris enfrenta desafios políticos e fiscais internos, que levantam dúvidas sobre o volume total de recursos que o governo conseguirá mobilizar.