Polônia vê "sabotagem" em explosão de ferrovia que liga o país à Ucrânia

247 - O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse nesta segunda-feira (17) que um ato de "sabotagem" danificou um trilho ferroviário no país, em uma rota que abastece a Ucrânia de armamentos da Otan.

A explosão ocorreu na linha Varsóvia–Lublin, que liga a capital polonesa à fronteira ucraniana, de acordo com a agência Reuters.

“O ataque ao trilho ferroviário na rota Varsóvia–Lublin é um ato de sabotagem sem precedentes, direcionado à segurança do Estado polonês e de seus cidadãos”, escreveu Tusk na rede X. “Uma investigação está em andamento. Assim como em casos anteriores desse tipo, vamos capturar os perpetradores, independentemente de quem os apoie”, acrescentou.

O primeiro-ministro disse, ao visitar o local do incidente, que este ocorreu em uma linha que é crucial para o envio de ajuda à Ucrânia, informou a agência Associated Press.